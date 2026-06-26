김민하 / 사진 = 김민하 SNS

배우 김민하가 슬림하고 탄탄한 실루엣을 과시했다.26일 김민하는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 영상과 사진을 게재했다. 공개된 영상에서 김민하는 딱 붙는 필라테스복 차림으로 발레바에 다리를 얹고 남다른 유연성을 자랑했다.특히, 그의 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다. 이날 김민하는 군살 하나 없는 앙상한 상체와 갸름한 얼굴을 자랑하면서도 선명한 기립근 라인으로 반전 매력을 선보였다. 그는 탄탄한 허벅지 근육과 탁월한 운동 신경으로 고난도 동작도 거뜬히 소화해 놀라움을 안겼다.한편, 김민하는 넷플릭스 시리즈 '우리 태양을 흔들자'를 차기작으로 선택했다. 해당 작품에서 시한부 역을 맡았다는 그는 9kg을 감량한 것으로 알려졌다. 동명의 중국영화 원작인 '우리 태양을 흔들자'는 시한부 인생을 살던 두 이방인이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아가는 이야기다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr