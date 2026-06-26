배우 김민하가 필라테스 동작을 소화하고 있다. / 사진=필라테스 강사 SNS

배우 김민하가 체중 감량 비결을 간접 공유했다.김민하는 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 김민하가 한쪽 다리를 바에 올린 채 반대쪽 팔과 허리를 기울이는 동작을 소화하고 있는 모습. 김민하는 필라테스로 체력을 다지고 있었으며, 해당 필라테스 학원은 배우 하석진도 8년간 다니고 있는 것으로 알려져 눈길을 끌었다.앞서 다이어트로 7kg을 감량했다고 알려진 김민하는 2kg 추가 감량 소식이 전해졌다. 지난해 10월과 비교해 눈에 띄게 매끈한 몸매로 화제를 모은 바 있다.한편 김민하는 그는 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 긍정 검토 중인 것으로 전해졌다. 해당 작품은 시한부 인생을 살던 이방인 둘이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아 나가는 과정을 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr