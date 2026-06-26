조세호가 서운함을 표출한다./사진=텐아시아DB

조세호가 서운함을 표출한다./사진제공=넷플릭스

조세호가 뜻밖의 얼음 마사지에 서운함을 표출한다.오는 27일 오전 11시 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌5- 더 게임 오브 데스’ 5회는 드레스코드 ‘초등학생’으로, 초등학생 주우재, 우영, 국민학생 김숙, 홍진경이 팀을 나눠 ‘침묵의 운동회’를 펼친다. 조세호는 학생으로 생기는 모든 민원을 담당하는 선생님으로 분한다.이런 가운데 선생님 조세호가 얼음 위에서 등과 배를 지지며 자동 뒤집개가 되어 있는 모습이 담겼다. 마치 불판 위 고기처럼 절로 쪼그라드는 조세호의 상황에 궁금증이 모인다.침묵의 운동회에서 소음 민원이 폭주하자 조세호 선생님이 얼음 마사지 벌칙을 받게 된다 이에 조세호는 “저한테 왜 이러세요?”라며 서운함을 보이더니 김숙, 홍진경, 주우재, 우영이 다가오자 자신의 손과 발을 자동으로 내어준다. 얼음 위를 등이 흠뻑 젖도록 왕복하는 모습과 주우재의 “돌리세요”라는 말에 기꺼이 자동 뒤집개가 된 조세호 선생님의 모습에 이목이 쏠린다.김숙은 “선생님 고기가 너무 질겨요”라며 반찬으로 나온 고기의 질김 정도에 민원을 넣는다. 조세호는 민원 해결을 위해 단단한 치아와 아밀라아제를 활용, 성심성의껏 고기를 부드럽게 만들어준다. 이에 김숙은 “안 질겨”라고 손사레까지 치며 민원을 철회한다. 자신에게 쏟아진 모든 민원을 순식간에 해결하는 조세호 선생님의 민원 처리법에 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr