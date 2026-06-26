가수 겸 배우 황민현이 특별한 사진전을 연다.
26일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 ‘2026 황민현 PHOTOBOOK <ON 道> 사진전’(이하 ‘ON 道’ 사진전)이 오는 29일부터 내달 6일까지 서울 성동구 58GROUND에서 진행된다.
‘ON 道’는 일본 도쿄와 가마쿠라를 배경으로 한 황민현의 여행 기록이다. 익숙한 도시에서 낯선 감정을 발견하고, 고즈넉한 길과 바다, 골목과 카페를 지나며 쌓아 올린 황민현만의 감성이 전시 공간을 가득 채울 예정이다. 오늘(26일) 0시 공개된 프리뷰 영상에는 여행지 곳곳에서 촬영 중인 황민현의 모습이 펼쳐졌다. “제가 눈에 담은 이 순간들이 황도(팬덤명)의 하루에도 작은 쉼표가 되었으면 좋겠다”라는 그의 내레이션이 포토북과 사진전에 대한 기대감을 높인다.
‘ON 道’ 사진전에는 포토북 사진을 비롯해 황민현이 카메라로 포착한 여행 장면들, 오직 이번 전시에서만 만날 수 있는 미공개 컷들이 포함된다. 그가 피사체로 존재하는 순간과 그가 직접 기록한 순간이 어우러진다.
황민현이 직접 녹음한 모바일 오디오 가이드도 준비됐다. 오디오 가이드에는 그가 여행을 하면서 느낀 감정들이 생생하게 담긴다. 또한 기차 소리와 파도 소리 등 현장음이 더해진다.
한편 ‘ON 道’ 사진전은 무료로 운영된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
26일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 ‘2026 황민현 PHOTOBOOK <ON 道> 사진전’(이하 ‘ON 道’ 사진전)이 오는 29일부터 내달 6일까지 서울 성동구 58GROUND에서 진행된다.
‘ON 道’는 일본 도쿄와 가마쿠라를 배경으로 한 황민현의 여행 기록이다. 익숙한 도시에서 낯선 감정을 발견하고, 고즈넉한 길과 바다, 골목과 카페를 지나며 쌓아 올린 황민현만의 감성이 전시 공간을 가득 채울 예정이다. 오늘(26일) 0시 공개된 프리뷰 영상에는 여행지 곳곳에서 촬영 중인 황민현의 모습이 펼쳐졌다. “제가 눈에 담은 이 순간들이 황도(팬덤명)의 하루에도 작은 쉼표가 되었으면 좋겠다”라는 그의 내레이션이 포토북과 사진전에 대한 기대감을 높인다.
‘ON 道’ 사진전에는 포토북 사진을 비롯해 황민현이 카메라로 포착한 여행 장면들, 오직 이번 전시에서만 만날 수 있는 미공개 컷들이 포함된다. 그가 피사체로 존재하는 순간과 그가 직접 기록한 순간이 어우러진다.
황민현이 직접 녹음한 모바일 오디오 가이드도 준비됐다. 오디오 가이드에는 그가 여행을 하면서 느낀 감정들이 생생하게 담긴다. 또한 기차 소리와 파도 소리 등 현장음이 더해진다.
한편 ‘ON 道’ 사진전은 무료로 운영된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT