그룹 에픽하이의 공식 유튜브 채널에 구독자들의 고민 상담을 진행하는 콘텐츠가 업로드됐다. / 사진=텐아시아 DB

타블로가 팬미팅 사기로 인해 전 재산을 잃은 중학생 팬의 사연에 공감했다. / 사진=에픽하이 공식 유튜브 채널 영상 캡처

타블로가 팬미팅 사기를 당한 중학생 팬을 위로했다.지난 25일 에픽하이 공식 유튜브 채널에는 '로또 당첨 티켓을 버렸다고??? ft. 막장 인생상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 에픽하이는 구독자들의 고민 사연을 읽고 상담하는 시간을 가졌다.한 구독자는 "전 연인의 외도로 이별한 뒤 전 연인과 외도 상대를 포함해 삼자대면을 한 적이 있다"며 당시 외도 상대에게 "평생 미안해하며 살라"고 말했지만, 전 연인이 "그 말은 나에게 해야 하는 것 아니냐"고 답했던 사연을 전했다. 이에 타블로는 "외도 상대가 잘했다는 뜻은 아니지만 그런 말은 전 연인에게 하는 게 맞지 않냐"고 말했고, 투컷은 "그냥 욕해달라는 이야기 아니냐. 그냥 욕해줘라"며 사연자 편에 섰다.또 다른 중학생 구독자는 "에픽하이 팬미팅에 가기 위해 모은 전 재산 14만 원을 사기당했다"고 털어놨다. 이에 타블로는 "우리 아들딸 또래라 더 마음이 쓰인다"며 "이런 일을 겪지 않는 게 가장 좋지만, 이미 겪었다면 앞으로를 위한 경험으로 삼았으면 좋겠다"고 위로를 전했다.마지막으로 "투컷과 비슷한 성향의 친구를 어떻게 대해야 하냐"는 고민이 소개됐다. 투컷은 "나에 대한 오해가 있는 것 같다. 나는 선을 넘거나 일부러 사람을 긁는 스타일은 아니다"라고 해명했다. 하지만 타블로는 "나한테 아직도 학력 위조 드립을 하지 않느냐"고 반박했고, 미쓰라는 "투컷의 선은 점선이라 넘어가도 된다"고 말해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr