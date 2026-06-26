이희진이 '미운 우리 새끼'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이희진이 '미운 우리 새끼'에 출연한다. / 사진=SBS

그룹 베이비복스의 멤버 이희진이 과거 연애사를 고백한다.오는 28일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 핑크빛 스캔들의 주인공 임원희와 베이비복스 이희진의 운전 연수 현장이 공개된다.최근 진행된 SBS '미운 우리 새끼' 녹화에서는 임원희가 절친 정석용과 만났다. 이날 임원희는 운전 연수를 해주기로 한 손님을 집으로 초대했다고 밝혀 궁금증을 자아냈다. 그는 해당 인물과 함께 술을 마시자는 제안까지 받았다고. 잠시 후 등장한 손님의 정체는 베이비복스 이희진으로 밝혀졌다. 이에 스페셜 MC이자 같은 베이비복스 멤버인 윤은혜는 "실제로 숍에서 두 사람의 핑크빛 교류에 대해 들었다"고 말해 모두를 놀라게 했다.이날 임원희는 집을 찾은 이희진을 위해 직접 파스타를 만들고, 와인잔을 활용한 플레이팅에도 도전한다. 이를 지켜보던 어머니들은 그의 정성에 감탄했지만, 예상과 다른 결과에 웃음을 터뜨린다. 이어 임원희는 이희진에게 이른바 '이마 콩' 플러팅을 시도한다. 스튜디오에서는 "진짜 설레는 행동이다", "원희의 저런 모습은 처음 본다"는 반응이 이어진 가운데 이희진이 어떤 반응을 보였을지 관심이 쏠린다.한편 나쁜 남자를 좋아했다는 이희진은 "그동안 남자를 만나는 게 무서웠다"며 속내를 털어놓는다. 그는 "마지막 연애가 언제냐"는 질문에 "30대 초반이다. 전 남자친구가 바람, 도둑질뿐 아니라 감금까지 했다"고 답해 모두를 놀라게 한다.'미운 우리 새끼'는 28일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr