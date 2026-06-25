이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경

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방송인 정선희가 오랜 시간 마음속에 묻어뒀던 상처를 꺼내놓았다.25일 '공부왕찐천재 홍진경' 채널에는 "'힘들 때 읽어봐' 홍진경 멘탈 꽉 잡아준 정선희의 조언(+묻어둔 이야기)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정선희는 한 권의 책을 매개로 과거 자신이 지나온 시간을 돌아봤다. 특히 남편 고(故) 안재환을 떠나보낸 뒤 감당해야 했던 따가운 시선과 말들에 대해 담담하게 입을 열었다.그는 "시간이 지날수록 사람들이 내가 잘못했다는 이야기들에 대해 뚜렷하게 선을 긋는 게 아니라 경계가 없어지더라. 진짜 '나 때문인가?'라는 생각까지 들었다"고 털어놨다.이어 "그걸 객관화해서 선반 위에 올려놔야 하는데 못 올린다. 슬픔이 자책으로 바뀌면서 어떻게 손을 써야 할지 모르는 늪에 빠진 느낌이었다"고 덧붙였다.정선희는 당시 자신을 둘러싼 여론이 얼마나 큰 압박으로 다가왔는지에 대해 "사실 그 이야기를 가장 많이 들었던 사람이 나다. 수만 명이 그렇게 말하는 것 같으니까 정말 내가 잘못한 건가 싶어졌다"라며 "처음에는 다수가 압도적으로 들어오니까 기세에 밀리기도 했다"고 돌아봤다.시간이 흐른 뒤에야 비로소 자신을 지킬 수 있는 기준이 생겼다고도 했다. 정선희는 "선 긋는 게 엄청 중요하다. 지금처럼 연륜과 경험치가 생기면 구별이 되는데 어릴 때는 그 모든 게 뒤죽박죽이라 더 힘들었다"고 말했다.그러면서 같은 아픔을 겪는 사람들에게 전하고 싶은 이야기도 남겼다. 그는 "지금은 누군가 같은 문제로 힘들어한다면 가서 꼭 말해주고 싶다. 빨리 가서 사인펜 갖고 잘잘못의 경계와 선을 분명히 그으라고."수많은 비난 속에서 스스로를 의심했던 시간. 정선희는 결국 "진짜 나 때문인가"라는 생각에까지 무너졌던 과거를 솔직하게 털어놨다정선희는 지난 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해인 2008년 사별했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr