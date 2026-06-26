배우 김지석이 넷플릭스 영화 ‘남편들’에서 신종 마약 조직을 이끄는 두목 마도준 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러냈다.지난 19일 공개된 ‘남편들’은 범죄 조직에 납치된 아내를 되찾기 위해 손을 잡은 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)의 좌충우돌 구출 작전을 그린 코믹 액션 영화다.극 중 김지석이 연기한 마도준은 첨단 AI 기술을 활용해 마약 시장을 장악해 나가는 지능형 범죄자로, 세련된 외모 뒤에 감춰진 거칠고 위험한 본성을 날카롭게 표현해냈다. 위기 상황에서도 몸을 아끼지 않는 액션 연기로 장르물의 긴장감을 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.한편, 스크린 밖에서도 자기관리에 철저한 것으로 알려진 김지석은 자신의 인스타그램을 통해 “제일 좋아하는 근황”이라는 글과 함께 환한 미소를 지은 사진을 공개해 팬들의 눈길을 끌었다. 그는 최근 미니쉬를 받은 것으로 알려졌다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr