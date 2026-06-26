손예진, 현빈 부부의 목격담이 공개됐다. / 사진=SNS

손예진, 현빈 부부의 목격담이 공개됐다. / 사진=SNS

배우 손예진, 현빈 부부의 일본 오키나와 여행 목격담이 화제를 모으고 있다.지난 25일 누리꾼 A씨는 자신의 SNS에 오키나와에서 손예진, 현빈 부부와 우연히 마주친 일화를 공개했다.A씨는 "리조트에서 주차장으로 가는 길에 말이 있어서 영상을 찍고 있었는데, 오른쪽에 한 가족이 보였다. 아이가 마치 AI로 합성한 것처럼 너무 예뻐서 와이프에게 '저기 아기 너무 예쁘다'고 말했었다"고 말했다.손예진, 현빈 부부의 아들을 언급하기도 했다. A씨는 "당시에는 부모님은 잘 보이지 않고 아이만 보여서 계속 아기만 구경했다. 내가 살면서 본 사람 중 가장 아름답게 생긴 아이였다"고 설명했다.이어 그는 "당시 나는 오키나와에서 일주일 정도 머물고 있었는데, 여자친구에게 '만약 손예진 부부가 오키나와에 왔다면 우리 숙소에 있을 것 같다'고 농담처럼 이야기했었다. 그런데 정말 숙소에서 두 사람의 뒷모습을 보게 됐다. 머뭇거릴 새도 없이 '예진 누나'라고 불렀더니 두 분이 동시에 뒤를 돌아봤다"고 덧붙였다.한편 손예진과 현빈은 2022년 결혼해 같은 해 11월 득남했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr