패션·뷰티 인플루언서 한기솔이 커머스 활동에 본격적으로 나선다. 10·20대 여성층의 관심을 받아온 그는 매니지먼트 계약을 체결하며 활동 영역을 넓힐 예정이다.국내 커머스 MCN 전문기업 트리즈커머스(이하 트리즈)는 한기솔과 전속 커머스 매니지먼트 계약을 체결했다고 밝혔다.한기솔은 감각적인 스타일링과 자연스러운 패션·뷰티 콘텐츠를 선보이며 10·20대 여성들 사이에서 인지도를 쌓아온 인플루언서다. SNS를 중심으로 자신만의 메이크업과 스타일링 노하우를 공유하며 꾸준한 팬층을 확보했다.이번 계약을 통해 한기솔은 콘텐츠 제작뿐 아니라 커머스 분야로 활동을 확대한다. 팬들의 취향을 반영한 패션·뷰티 상품 기획과 다양한 콘텐츠를 선보이며 새로운 활동에 나설 계획이다.트리즈는 한기솔과 함께 뷰티 브랜드도 공동 전개한다. 한기솔의 메이크업 스타일과 취향을 반영한 브랜드로, 그동안 콘텐츠를 통해 보여준 감성을 제품 기획에도 담아낼 예정이다.트리즈 관계자는 "한기솔은 또래 소비자들의 취향과 니즈를 잘 이해하고 있는 인플루언서"라며 "커머스 역량과 결합해 새로운 시너지를 만들어갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr