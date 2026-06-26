주상욱이 '김부장'에 출연한다. / 사진=SBS

주상욱이 '김부장'에 출연한다. / 사진=SBS

배우 주상욱이 '김부장'을 통해 데뷔 첫 악역에 도전한다.주상욱은 26일 방송되는 SBS 새 금토드라마 '김부장'에서용역 깡패 출신 건설사 대표 주강찬 역을 맡았다. 주강찬은 원하는 것을 얻기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 냉혹한 야심가이자, 때로는 소시오패스를 연상케 하는 잔혹함을 가진 인물이다.또 주강찬은 타인에게는 냉혹하지만 딸 주혜리(유지안 분) 앞에서는 다정한 아버지의 모습을 보이는 캐릭터다. 상반된 면모를 지닌 주강찬을 연기하는 주상욱이 과연 어떤 연기 변신을 보여줄지 관심이 쏠린다.공개된 스틸에는 화상 자국으로 뒤덮인 주강찬의 모습이 담겼다. 차가운 눈빛과 거친 분위기는 기존 작품에서 보여준 주상욱의 이미지와는 다른 변신을 예고한다.'김부장'은 주상욱의 데뷔 후 첫 악역 작품이기도 하다. '보라! 데보라', '태종 이방원' 등에서 선한 인상을 지닌 캐릭터를 주로 연기했던 그가 이번에는 냉혹한 빌런으로 변신한다.한편 '김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 이날 오후 9시 50분 첫 방송.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr