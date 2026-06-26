이호선이 대학가요제에 지원했다고 밝혔다./사진=이호선 SNS

이호선이 대학가요제에 지원했다고 밝혔다./사진제공=SBS Plus

‘국민 상담가’ 이호선이 뜻밖의 과거를 공개한다.오는 27일 오전 10시 방송되는 SBS Plus 예능 ‘이호선의 사이다’ 26회에서는 ‘주먹 쥐고 일어나 극복’을 주제로 다양한 사연들이 공개된다. 이날 방송에는 ‘싱어게인2’, ‘1등들’ 출신 가수 김기태가 출연한다.이날 이호선은 김기태가 사연자로 출연하자 “내가 누굴 찾아보는 스타일이 아니다. 남자는 내 남편밖에 모른다”라고 너스레를 떨더니 “‘싱어게인2’에서 노래 부르는 걸 듣고 한참 입을 벌리고 있었다. 정말 감동했다”라고 팬심을 보인다.이어 이호선은 “내가 대학가요제에 나갔던 사람이다”라고 숨겨온 과거를 깜짝 고백하며 “예선 탈락이었다”라고 털어놓는다. 김기태는 이호선의 강의와 상담 영상을 많이 찾아봤다며 “말투와 이야기가 귀에 쏙쏙 들어온다”라고 화답한다. 두 사람의 훈훈한 분위기에 김지민은 “서로 주거니 받거니 아주 신났네”라고 질투한다.이날 방송에서는 지각 습관을 둘러싼 이야기가 펼쳐진다. 김지민은 “김준호와 살면서 칼같이 변했다”며 김준호의 느긋한 성격을 말한 뒤 “진짜 힘들다”라고 토로한다. 이에 이호선은 “망나니의 순기능”이라며 예상치 못한 해석을 내놓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr