박서진이 다이어트에 돌입한다./사진제공=KBS

박서진이 다이어트에 돌입한다./사진제공=KBS

박서진이 혹독한 산골 폐관 수련에 돌입한다.오는 27일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 다이어트를 결심한 박서진이 동생 효정과 함께 특별한 폐관 수련에 나서는 모습이 담긴다.'20kg 감량 후 요요'가 왔던 동생 효정보다 최근 몸무게가 더 많이 나간다는 사실에 충격을 받은 박서진은 “이대로는 안 되겠다”며 속세와의 연을 끊기로 결심한다. 배달도, 인터넷도 안 되는 깊은 산골로 향한 남매는 본격적인 폐관 수련에 돌입한다. 일일 사부를 자처한 효정은 의지박약 오빠를 위해 다이어트 수련 비책을 꺼내 든다.‘물구나무 서서 중심 잡기’, ‘뒷다리 들고 걷기’, ‘물지게 지고 물 길어오기’ 등 무협지를 방불케 하는 수련이 이어지고, 박서진은 연이은 미션에 “그냥 돼지로 살란다”며 두 손 두 발을 든다.박서진은 정신력 단련을 위해 ‘계곡 수련’에 도전한다. 효정은 얼음장 같은 계곡물 앞에서 박서진의 최애 간식인 탕후루를 미끼로 유혹을 펼친다. 줄 듯 말 듯 약을 올리는 효정의 작전에 이성을 잃은 박서진은 결국 계곡물에 몸을 던진다고 해 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr