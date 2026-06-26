현영이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

현영이 과했던 교육열을 내려놓게 된 계기를 털어놨다./사진=MBN 방송 화면 캡처

현영이 과했던 교육열을 내려놓게 된 계기를 털어놨다./사진=MBN 방송 화면 캡처

현영이 과했던 교육열을 내려놓게 된 계기를 털어놨다.24일 공개된 MBN '속풀이쇼 동치미' 선공개 영상에서 현영은 첫째 딸의 모습을 보고 교육 방식을 바꾸게 된 사연을 전했다.현영은 "첫째니까 잘 키워봐야겠다는 생각에 초반에는 교육을 엄청나게 밀어붙였다"며 "어느 날 딸이 문제집을 풀고 있는데 정수리에 뾰루지가 나 있더라. 스트레스를 받아 문제집을 풀면서 계속 손으로 뜯다 보니 딱지가 생겨 원형탈모처럼 됐다"고 당시를 떠올렸다.이어 "그때 딸이 9살 정도였다. 맨날 '빨리 공부해야지' 하면서 쪼다가 정수리를 보는 순간 '내가 이 아이한테 지금 무슨 짓을 한 거지'라는 생각이 들었다"며 "눈물을 엄청나게 흘렸고 정신이 번쩍 들었다"고 말했다.현영은 이후 딸에게 스케줄표를 보여주며 하기 싫은 활동을 표시해보라고 했다고 밝혔다. 그는 "다 하기 싫다고 하더라"고 말하며 당시를 회상했다.김용만이 "수영은 계속한 거냐"고 묻자 현영은 "그때는 수영을 안 했다. 테니스를 시켰는데 그것도 하기 싫다고 해서 다 끊었다"며 "내 딸이 스트레스를 받아 정수리에 열꽃이 필 정도였다는 걸 내가 모르고 있었다는 게 너무 미안했다"고 털어놨다. 이어 "그래서 '다 하지 말자'고 하고 학교 갔다 오면 그냥 놀라고 했다"며 과도한 사교육을 중단하게 된 계기를 설명했다.현영은 2012년 연상의 금융업 종사자와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 첫째 딸은 현재 3년 연속 인천시 대표 수영선수로 활동 중이다. 또 자녀들이 재학 중인 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 모두 다닐 경우 1인당 수업료만 약 6억 원에 달하는 것으로 알려졌다.'동치미'는 27일 오후 11시 MBN에서 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr