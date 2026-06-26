이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '담비손 DmabiXon'

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가수 겸 배우 손담비가 '뼈말라' 비주얼을 드러냈다.26일 '담비손 DmabiXon' 채널에는 '키카가 처음인 해이와 영혼까지 탈탈 털린 손담비 현실 육아'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 손담비는 남편 이규혁, 딸 해이와 동네 산책에 나선 가운데, 민소매 차림으로 드러난 앙상한 어깨 라인과 날렵한 턱선이 단숨에 시선을 모았다.손담비는 이규혁에게 "나 어저께 밥 진짜 많이 먹은 거 아냐. 한 네 끼 먹었다"며 식사량을 먼저 언급했다. 이어 "살이 안 찌는 게 너무 힘들다. 너무 많이 움직여서"라고 털어놓으며, 충분히 먹어도 쉽게 살이 붙지 않는 체질을 전했다.이어 공개된 또 다른 일상 영상에서도 변함없는 비주얼이 눈길을 끌었다. 손담비는 카메라를 향해 얼굴을 비추며 "오랜만에 KFC 햄버거를 때려 먹고 잤더니 얼굴이 (부었다)"고 말했다. 하지만 화면 속 손담비는 부기보다 또렷한 턱선과 갸름한 얼굴선을 자랑해 시선을 끌었다.그는 "지금은 조금 가라앉았다. 3시간 지나니까 좀 가라앉았는데, 오랜만에 햄버거 먹고 자니까 진짜 이렇게 부었다"며 당시 상황을 떠올렸다.앞서 손담비는 지난 4월 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에 출연해 "제 키가 168cm다. 전성기 때 50kg 정도는 나갔었는데, 지금은 46kg 정도 나간다. 만삭일 때 67kg이 나갔는데 21kg이 빠졌다"며 출산 후 체중이 21kg 감소했다고 밝힌 바 있다.한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이를 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr