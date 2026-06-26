'맨 끝줄 소년'이 6월 26일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

'맨 끝줄 소년'에서 최민식이 열패감에 사로잡힌 교수 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

최현욱이 '맨 끝줄 소년'에서 천재 학생을 연기한다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'이 작품을 선보이며 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 세 가지 관전 포인트를 공개했다. 최민식과 최현욱의 연기 호흡부터 예측하기 어려운 서스펜스, 디테일한 연출까지 작품의 핵심 요소를 짚었다. 제작진은 인간의 욕망과 심리를 밀도 있게 담아낸 이야기에 주목해 달라고 전했다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 학생 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견한 뒤 그의 글에 점차 집착하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.첫 번째 관전 포인트는 예측하기 어려운 전개와 인물들의 심리 변화다. 허문오와 이강의 관계를 중심으로 반전을 거듭하는 이야기가 이어지며 서스펜스를 완성한다. 김규태 감독은 "인물들의 요동치는 심리와 내면을 쫓다 보면 어느새 작품에 깊이 몰입할 수 있을 것"이라고 말했다.두 번째는 베테랑 최민식과 라이징 최현욱의 연기 호흡이다. 최민식은 열등감과 패배감을 안고 살아가며 천재 학생을 시기, 질투하는 허문오를 맡아 복합적인 감정을 표현했다. 최현욱은 속내를 쉽게 드러내지 않는 이강 역으로 극의 긴장감을 이끈다.최민식은 "글을 쓰고 싶은 욕망을 가지고 있으나 이를 이루지 못하고 살아가는 사람이 이강을 만나게 되면서 잔잔한 호수에 돌멩이 하나 던져지듯 본능이 다시 꿈틀거리는 모습을 표현하고자 했다"고 설명했다. 최현욱은 "이강이 쉽게 읽히지 않는 사람으로 보였으면 했다. 시청자들이 계속 궁금해할 수 있도록 눈빛이나 표정처럼 말로 설명되지 않는 지점들을 많이 고민했고, 의도를 드러내기보다 여백을 남기려고 노력했다"고 밝혔다.이외에도 허준호, 김윤진, 진경, 이진우, 김종태, 문정희, 정이서, 한지은 등 배우들이 극에 힘을 보탠다.마지막 관전 포인트는 액자식 구성과 디테일한 프로덕션이다. 극 중 이강이 써 내려가는 소설과 현실이 교차하는 연출을 통해 이야기의 경계를 허물며 몰입감을 높인다.김규태 감독은 "이야기 속에 이야기가 겹쳐져 있기 때문에 이 경계가 느슨해야 시청자들이 더 빠져들어 볼 수 있지 않을까 생각했다"며 "이강의 글에 빠져들 수 있도록 이야기의 진행, 속도감, 배우들의 연기 등 다방면에서 신경을 썼다"고 전했다.또한 인물의 심리를 반영한 촬영 구도와 공간 디자인, 색소폰·클라리넷·기타·첼로 등 다양한 악기를 활용한 OST 역시 작품의 분위기를 완성하는 요소로 꼽힌다.'맨 끝줄 소년'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr