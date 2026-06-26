배우 이준영이 박지훈, 이종무와 만났다. / 사진=이준영 SNS

가수 겸 배우 박지훈이 군 입대를 앞둔 이준영과 만났다.이준영은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이준영이 넷플릭스 '약한영웅 Class 2'로 인연을 맺은 박지훈과 만난 모습. 특히 박지훈과 동거 중인 것으로 알려진 배우 이종무도 함께라 눈길을 끌었다.박지훈은 지난 5월 웹예능 '핑계고'에 출연해 이종무에 대해 "서울공연예술고 동문이다. 현재 동거 중이며, 티빙 '취사병 전설이 되다'에 함께 출연 중"이라고 밝힌 바 있다.한편 1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다. 이후 2017년 tvN '부암동 복수자들'을 통해 본격적인 연기 활동을 시작했다. 현재 JTBC 주말드라마 '신입사원 강회장'에 출연 중이며, 오는 9월 첫 방송 되는 tvN '포핸즈'에도 얼굴을 비출 예정이다. 이준영은 지난 15일 자신의 SNS를 통해 오는 7월 21일 입대 소식을 손 편지로 직접 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr