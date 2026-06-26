배정남이 파리 패션위크에 참석했다./사진 제공=송지오

배정남이 파리 패션위크에 참석했다./사진 제공=송지오

배정남이 파리 패션위크에 참석했다./사진 제공=송지오

모델 겸 배우 배정남이 파리 패션위크 런웨이를 압도했다.배정남은 지난 24일(현지시간), 프랑스 파리에서 열린 2027 S/S 파리 패션위크 송지오(SONGZIO) 옴므 컬렉션 'IMPAVIDE(임파비데)' 쇼에 모델로 참석했다. 브랜드의 오랜 뮤즈로 활약해 온 그는 특유의 강렬한 아우라와 안정적인 워킹으로 런웨이를 누볐다.이날 배정남은 산뜻한 그린 컬러의 셋업 룩으로 등장해 눈길을 끌었다. 세련된 실루엣과 감각적인 디테일이 돋보이는 착장을 자신만의 분위기로 소화한 그는 절제된 카리스마와 여유로운 무대 매너를 선보였다.오랜 시간 국내외 패션계에서 독보적인 존재감을 구축해 온 배정남은 이번 무대를 통해 모델로서의 진가를 다시 한번 입증했다.한편, 배정남은 내달 25일 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다'에서 규림(안희연 분)의 든든한 남사친 조흥식 역으로 안방극장을 찾는다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr