셰프 윤남노가 식당 운영으로 인한 스트레스로 체중이 줄어든 근황을 털어놨다./사진=장윤정 유튜브 채널 캡처

셰프 윤남노가 식당 운영으로 인한 스트레스로 체중이 줄어든 근황을 털어놨다./사진=장윤정 유튜브 채널 캡처

셰프 윤남노가 식당 운영으로 인한 스트레스로 체중이 줄어든 근황을 털어놨다./사진=장윤정 유튜브 채널 캡처

셰프 윤남노가 식당 운영으로 인한 스트레스로 체중이 줄어든 근황을 털어놨다.지난 25일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '최초공개 장윤정 기획사 회식 및 복지 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.장윤정은 직원들과 회식을 위해 윤남노의 레스토랑을 찾았다. 윤남노를 본 장윤정이 "살이 빠진 것 같다"고 묻자, 그는 "내가 살이 안 빠지는 체질인데 이번엔 빠지긴 하더라"고 답했다. 이어"라면도 더 먹고 이것저것 많이 먹는데도 빠졌다"며 "최근 식당을 새로 오픈하면서 준비 과정이 바빠 스트레스를 많이 받았다"고 털어놨다.윤남노는 "일할 때는 아무것도 안 먹는다. 스트레스받으면 체하는 편이다"라며 "원래 밖에서 사람 만나는 것도 좋아하고 술도 좋아하는데, 요리할 때는 생각보다 예민해진다"고 말했다.장윤정이 "쉬는 날은 있냐"고 묻자, 윤남노는 "'냉장고를 부탁해' 촬영과 유튜브를 하고, 나머지 시간은 거의 레스토랑에서 보낸다"고 일상을 전했다.윤남노는 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 '요리하는 돌아이'라는 이름으로 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 지난 4월 서울 강남구 신사동 압구정에 첫 레스토랑을 열었으며, 개업 과정에서 약 6억 원의 대출을 받았다고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr