이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS

이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS

1세대 인플루언서로 알려진 패션 브랜드 아브컬렉션 대표 이주희가 사망했다.지난 25일 이주희의 공식 SNS에는 "어제 갑작스럽게 이주희 님이 우리 곁을 떠났다"는 내용의 부고가 올라왔다.유족은 "아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다. 본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나, 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다"고 밝혔다.한편 이주희는 1세대 인플루언서로 활동하며 이름을 알렸다. 이후 패션 브랜드 아브컬렉션 대표로도 활동해 왔다. 그의 갑작스러운 부고에 온라인에는 애도의 글이 이어지고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr