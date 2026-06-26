이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS
이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS
1세대 인플루언서로 알려진 패션 브랜드 아브컬렉션 대표 이주희가 사망했다.

지난 25일 이주희의 공식 SNS에는 "어제 갑작스럽게 이주희 님이 우리 곁을 떠났다"는 내용의 부고가 올라왔다.

유족은 "아직도 이 소식이 믿기지 않고 깊은 슬픔 속에 있다. 본래는 모든 절차를 마친 후 안내드리고자 했으나, 걱정과 안부를 전해주시는 분들이 너무 많아 조심스러운 마음으로 먼저 소식을 전하게 됐다"고 밝혔다.
이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS
이주희가 세상을 떠났다. / 사진=이주희 SNS
한편 이주희는 1세대 인플루언서로 활동하며 이름을 알렸다. 이후 패션 브랜드 아브컬렉션 대표로도 활동해 왔다. 그의 갑작스러운 부고에 온라인에는 애도의 글이 이어지고 있다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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