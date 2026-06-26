유튜버 곽튜브의 남아공전 월드컵 직관 영상이 화제다. / 사진=유튜브 채널 '곽튜브' 영상 캡처

대한민국 축구 국가대표팀이 남아프리카공화국(이하 '남아공')에 패한 가운데, 현지 경기장을 찾은 곽튜브의 영상에 손웅정 감독으로 추정되는 인물이 포착돼 온라인에서 화제를 모으고 있다.지난 25일 유튜브 채널 '곽튜브'에는 '끔찍했던 남아공전의 생생한 현장후기 - 멕시코(끝)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상은 같은 날 오전 10시(현지시간) 멕시코 과달루페 에스타디오 몬테레이에서 펼쳐진 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 3차전을 직관하는 곽튜브의 모습이 담겼다.이날 대한민국은 기대에 미치지 못한 경기력을 펼치며 남아공에 0-1로 패했다. 경기를 지켜보던 곽튜브는 "전체적으로 정확도가 많이 떨어진다. 바꿔야 할 선수가 너무 많다"며 답답한 경기 내용에 아쉬움을 드러냈다. 이후 영상 속 관중석에서 손웅정 감독으로 추정되는 인물이 포착되면서 시청자들의 관심이 쏠렸다.곽튜브가 자신의 얼굴을 촬영하며 경기 반응을 전하는 과정에서 그의 뒤편 관중석에 손웅정 감독으로 보이는 인물이 여러 차례 화면에 담긴 것. 그는 자리에서 일어나 경기를 지켜보거나 굳은 표정을 짓는 모습이 포착됐다. 해당 장면은 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 빠르게 확산되고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr