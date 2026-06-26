문상훈이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

사진 출처=tvN 예고 영상 캡처

tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’(이하 ‘콩콩팜팜’)이 유쾌한 시트콤 같은 모습을 보인다.오늘(26일) 2회 방송에서는 청소년기 육성우들의 일탈이 전파를 탄다. 이광수, 김우빈, 도경수와 목장 사람들이 오전 업무를 마치고 식사하는 동안 젖소들이 방목장을 벗어나 목장 곳곳을 활보하는 일이 벌어지는 것. 모두를 당황하게 한 젖소들의 탈출 사건 전말이 궁금해진다.또한 문상훈이 ‘KKPP푸드’ 인턴으로 합류한다. 3인방과 만난 문상훈은 연기로 의심받을 정도로 어색해하는 모습을 보이다가도 “너무 막 편하게 있으라고 강요하지 마셔라. 그게 더 불편하다. 제 호흡을 찾아가겠다”라며 할 말은 해 폭소를 자아낸다.문상훈과 함께 목장 일에 돌입한 가운데 극한의 효율을 추구하는 도경수가 뛰어난 아이디어로 목장 대표를 놀라게 만든다. 일의 효율을 높이는 도경수가 멋있어 보였던 문상훈은 그의 특별한 아이템을 슬쩍 사용해 보기도. 이에 이광수에게 “나는 인턴 때 꿈도 못 꿨다”라는 소리를 들으며 눈칫밥을 먹는다고.또, ‘KKPP푸드’와 목장 사람들이 휴식을 걸고 팽팽한 윷놀이 단판 승부를 벌인다. ‘KKPP푸드’가 이기면 하던 일을 목장 사람들에게 넘기고 쉴 수 있지만 지는 경우 엄청난 업무 폭탄을 맞는다고 한다.새로운 인턴 문상훈과의 에피소드를 예고한 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’은 오늘(26일) 저녁 8시 35분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr