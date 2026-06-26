장항준이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

장항준이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=KBS

장항준 감독이 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 다양한 이야기를 들려준다.26일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 대중가요계의 거장 윤종신과 '왕과 사는 남자'로 1680만 관객의 마음을 사로잡은 장항준이 출연한다.이날 장항준은 그동안 알려졌던 '김은희 작가의 남편' 이미지를 벗어난 근황을 전한다. 그는 "김은희 작가의 수입을 넘어선 지 좀 됐다"고 밝힌 데 이어 "이제는 내 카드를 아내에게 준다"며 달라진 일상을 공개한다.장항준은 장모와 함께 백화점 명품관을 찾았던 일화도 공개한다. 그는 장모에게 효도 플렉스를 하겠다며 나섰지만, 결국 아무것도 사지 못한 채 돌아왔다고 밝혀 궁금증을 더한다. 장항준이 빈손으로 명품관을 나설 수밖에 없었던 이유는 본 방송에서 공개된다.한편 장항준은 31년 지기 절친 윤종신과의 일화를 공개한다. 경제적으로 어려웠던 시절 윤종신에게 택시비와 식료품 등을 도움받았던 그는 흥행 이후 보답한 적이 있느냐는 질문에 "윤종신은 항상 나보다 잘 살았다"고 답해 웃음을 안긴다. 그러면서 "윤종신이 명품 가방을 원한다면 사줄 수 있다"고 덧붙여 눈길을 끈다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr