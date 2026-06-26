문지애가 아나운서 시절 방송사고를 언급했다. / 사진='생활명품 문지애' 유튜브 캡쳐

문지애가 방송사고 이후 한 선배에게 들은 조언을 전했다. / 사진='생활명품 문지애' 유튜브 캡쳐

아나운서 출신 방송인 문지애가 신입 시절 생방송 중 웃음보가 터졌던 아찔한 방송사고 비하인드를 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '생활명품 문지애'에는 '선배에게 들었던 가장 서늘했던 말'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 문지애는 가족 앞에서 자신의 신입 시절 실수담을 이야기했다.문지애는 MBC 아나운서 시절 맡았던 생방송 어린이 프로그램에서 겪은 일을 언급했다. 그는 "어린이 사연이 부족해 작가가 어린이인 척 직접 쓴 사연이 있었다"며 "'반딧불이 된 반돌이에게 축하 인사를 빼놓지 않는 착한 어린이'라는 문구를 읽다가 웃음이 터졌다"고 고백했다. 결국 입을 가리고 웃는 모습이 그대로 송출되는 사고로 이어졌다.사고 이후 한 선배는 문지애에게 "크게 될 사고가 미리 막아진 거라고 생각해라. 더 커질 수 있는 일을 이번 일로 작게 끝낸 것"이라고 조언을 건넸다. 문지애는 이 말이 이후 사회생활을 하는 데 있어 중요한 마음가짐이 됐다고 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr