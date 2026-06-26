손연재가 여전한 동안 미모를 뽐냈다. / 사진=손연재 SNS

손연재가 앞서 유튜브를 통해 둘째 계획을 말했다. / 사진=손연재 SNS

전 리듬체조 선수 손연재가 근황을 공개했다.26일 손연재는 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 손연재는 커피잔을 들고 카메라를 응시하며 깜찍한 면모를 보여줬다. 아기 엄마라고는 믿기지 않는 뽀얀 피부와 여전히 귀여운 외모가 눈길을 끌었다.다른 사진에서 손연재는 발목까지 오는 검정색 민소매 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리 스타일의 그는 청순하면서도 시크한 매력을 뽐냈다. 운동선수 출신답게 군살 없이 탄탄한 몸매를 자랑한다.손연재는 2022년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 손연재는 앞서 유튜브를 통해 둘째 계획을 언급했다. 그는 "몸무게가 48kg"이라고 밝히며 둘째 임신을 위해 몸무게를 증량할 것이라고 말하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr