전 리듬체조 선수 손연재가 근황을 공개했다.
26일 손연재는 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 손연재는 커피잔을 들고 카메라를 응시하며 깜찍한 면모를 보여줬다. 아기 엄마라고는 믿기지 않는 뽀얀 피부와 여전히 귀여운 외모가 눈길을 끌었다. 다른 사진에서 손연재는 발목까지 오는 검정색 민소매 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리 스타일의 그는 청순하면서도 시크한 매력을 뽐냈다. 운동선수 출신답게 군살 없이 탄탄한 몸매를 자랑한다.
손연재는 2022년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 손연재는 앞서 유튜브를 통해 둘째 계획을 언급했다. 그는 "몸무게가 48kg"이라고 밝히며 둘째 임신을 위해 몸무게를 증량할 것이라고 말하기도 했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
26일 손연재는 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 손연재는 커피잔을 들고 카메라를 응시하며 깜찍한 면모를 보여줬다. 아기 엄마라고는 믿기지 않는 뽀얀 피부와 여전히 귀여운 외모가 눈길을 끌었다. 다른 사진에서 손연재는 발목까지 오는 검정색 민소매 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리 스타일의 그는 청순하면서도 시크한 매력을 뽐냈다. 운동선수 출신답게 군살 없이 탄탄한 몸매를 자랑한다.
손연재는 2022년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 손연재는 앞서 유튜브를 통해 둘째 계획을 언급했다. 그는 "몸무게가 48kg"이라고 밝히며 둘째 임신을 위해 몸무게를 증량할 것이라고 말하기도 했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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