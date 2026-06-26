'형수다2'가 새로운 코너 '자매수다'를 선보인다. / 사진=E채널

'형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브를 통해 공개된다. / 사진=E채널

'형수다2'에서 서로 닮은 살인사건들을 조명한다.26일 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 '형수다' 시즌2(이하 '형수다2')에는 정재민 변호사와 김남일이 출연한다.권일용은 비슷한 수법의 사건들을 비교해 보는 새 코너 '자매수다'를 선보인다. 첫 번째로는 청산가리 음독 사건과 닮은 살인사건을 조명한다. 지난 2009년 발생한 청산가리 음독 사건은 충남 보령의 한 작은 마을에서 노부부와 아랫집 할머니가 같은 날 청산가리 음독으로 숨진 사건으로, 수사 결과 아랫집 할머니의 남편이 범인으로 밝혀져 충격을 안겼다.이와 닮은 사건은 1993년 서울 강남의 한 고급 주택가에서는 어머니와 형수가 피를 흘린 채 쓰러져 있다는 둘째 아들의 신고로 시작됐다. 고부는 모두 숨졌고 방 안에서는 피 묻은 망치와 야구방망이가 발견됐다. 현장에는 흰 장갑 한 켤레와 함께 쓰러진 며느리 주변으로 속옷과 속치마 5점이 흩어져 있었다. 이에 성범죄를 의심했지만 옷이 벗겨진 흔적은 없었다.또 며느리가 타던 승용차가 사라졌고, 무엇보다 방 안 화장대 거울에는 큰아들의 이름과 함께 '기억하라'는 글귀가 적혀 있어 의문을 더했다. 큰아들의 회사가 부도난 직후였던 만큼 원한에 의한 범행 가능성도 제기됐지만, 의심할 만한 인물은 좀처럼 특정되지 않았다.이 가운데 가족이 소지한 카드로만 해제할 수 있는 도난 경보 장치가 해제된 사실이 확인된다. 그러던 중 2층 금고에서 800만 원이 사라진 사실도 드러났다. 여기에 큰아들이 며느리에게 당일 아침 건넨 10만 원권 수표 세 장도 자취를 감췄다.그러던 중 사망한 며느리가 소지했던 수표 두 장의 행방을 찾아낸다. 해당 수표는 수원의 한 은행에 입금됐고, 여관과 양품점에서 사용된 것으로 밝혀졌다. 수사팀은 화장대 거울에 남겨진 글씨와 수표 이서란의 필적을 대조한 끝에 동일 필체임을 알아낸다.'형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr