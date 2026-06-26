김신영이 새로운 '킥' 아이템을 공개한다./사진제공=MBC

김신영이 새로운 '킥' 아이템을 공개한다./사진제공=MBC

김신영이 ‘당면’에 이어 품절 대란을 일으킬 ‘킥’ 아이템을 공개한다.26일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김신영이 쉬는 날을 맞이해 마음속에 담아둔 집안일들을 처리하는 모습이 공개된다.이날 김신영은 새로운 식재료로 아찔하게 시원한 여름 메뉴를 선보인다. 어김없이 애착 양푼을 꺼낸 김신영은 “이 메뉴에는 당면을 넣지 않는다”며 확고한 ‘당면 철학’을 보여준다. 김신영은 “라면보다 간단하다”라며 당면이 아닌 ‘이것’과 잘 익은 김치까지 넣어 맛이 없을 수 없는 ‘불패 조합’ 메뉴를 완성한다.공개된 사진 속에는 김신영이 한 손은 양푼을 부여잡고, 다른 한 손으로는 연신 젓가락질을 하는 모습이 담겼다. 양푼에 코를 박은 듯 흡입한 김신영은 연신 “맛있다”를 외친다.이어 김신영은 ‘할머니의 레시피’로 만든 ‘한국의 팬케이크’도 공개한다. 익숙한 재료를 활용해 색다른 맛을 만들어내는 레시피와 종이컵을 활용한 먹는 방법까지 보여준다고 해 기대를 모은다.김신영은 신발 리폼에 이어 쌓여 있는 신발 박스와 목이 늘어난 티셔츠로 다시 한 번 ‘리폼의 달인’ 면모를 보여준다. 김신영의 손을 거쳐 다시 태어난 신발 박스와 목 늘어진 티셔츠의 모습에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr