배우 이준영이 다음 달 21일 입대를 앞두고 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다./사진=텐아시아DB

1997년생 배우 이준영이 다음 달 21일 입대를 앞두고 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다./사진제공=tvN

1997년생 배우 이준영이 다음 달 21일 입대를 앞두고 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유 퀴즈') 측은 "드라마 '신입사원 강회장'을 통해 인생 캐릭터를 선보이고 있는 배우 이준영의 녹화를 마쳤다. 입대 전 마지막 방송으로 유재석과 만나 어디에서도 들을 수 없던 진솔한 이야기를 전할 예정"이라고 밝혔다.그룹 유키스 출신인 이준영은 가수와 배우를 오가며 활동을 이어왔다. 드라마 '폭싹 속았수다', '약한영웅 Class 2' 등을 통해 존재감을 넓혔으며, 현재 '신입사원 강회장'에서는 1인 2역을 소화하며 호평받고 있다. 이번 '유 퀴즈'에서는 작품 비하인드는 물론 입대를 앞둔 심경까지 솔직하게 들려줄 예정이다.이준영이 출연하는 '유 퀴즈'는 7월 8일 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr