'신입사원 강회장'에서 인물들의 관계가 변화하고 있다. / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장' 9회가 오는 27일 방송된다. / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장'에서 이준영, 이주명, 전혜진, 진구를 둘러싼 승계 구도에 변화가 이어지고 있다.JTBC 드라마 '신입사원 강회장'은 같은 편이던 인물이 경쟁자로 돌아서고, 대립하던 인물들이 손을 잡는 전개를 이어가며 긴장감을 높이고 있다. 승계 전쟁 속에서 달라진 최성가 인물들의 관계를 짚어봤다.황준현(이준영 분)과 강재경(전혜진 분)의 관계는 협력에서 대립으로 바뀌었다. 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 신입사원 황준현은 최성그룹을 지키기 위해 최성화학 사장 강재경을 도왔다. 최성물산 사장 강재성(진구 분)이 태하그룹에 최성그룹의 수익을 넘기는 조건으로 항만 사업을 추진하자 이를 강재경에게 맡겨 최성그룹 단독 사업으로 바꾸는 데 힘을 보탰다.이후 강재경은 황준현을 신뢰했지만, 황준현이 강방글(이주명 분)을 새로운 후계자 후보로 내세우면서 두 사람의 관계에도 균열이 생겼다. 여기에 황준현이 강재경의 계획을 잇달아 막아서면서 강재경은 황준현을 가장 큰 변수로 보기 시작했다.강방글과 강재성 남매의 관계도 달라졌다. 강재성은 강방글을 후계 경쟁 상대로 인정하지 않았고 강방글 역시 자신을 배척하는 강재성에게 맞서 황준현과 함께 움직여 왔다. 그러나 강재경이라는 공통의 상대가 등장하면서 분위기가 달라졌다. 강재성은 강재경의 계략으로 비자금 혐의를 떠안고 구치소에 수감됐고, 강방글은 강재경의 독주를 막기 위해 강재성에게 협력을 제안했다. 서로를 견제하던 남매가 같은 목표를 향해 손을 잡을 가능성이 생긴 것이다.이처럼 '신입사원 강회장'은 인물들의 관계 변화를 중심으로 승계 전쟁의 흐름을 바꾸고 있다. 앞으로 또 어떤 연합과 대립이 이어질지 관심이 쏠린다.'신입사원 강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr