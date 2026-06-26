그룹 투모로우바이투게더 연준 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더 연준 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 상반된 매력을 담은 새 비주얼을 선보였다.연준은 26일 팀 공식 SNS를 통해 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블즈: 파트 02)의 'THEME 1' 콘셉트 포토와 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 퍼포먼스를 키워드로, 움직임과 자연스러운 분위기에 초점을 맞췄다.공개된 사진에는 편안한 표정과 강렬한 눈빛을 오가는 연준의 모습이 담겼다. 영상은 스트레칭과 걷기 등 일상적인 움직임을 중심으로 구성됐다.연준은 오는 7월 9일 릴리스 파티를 열고 타이틀곡 'Ice Cream' 무대를 처음 공개한다. 행사는 온라인 라이브 스트리밍으로 진행되며, 일본과 미국에서는 라이브 뷰잉도 함께 마련된다.한편 'NO LABELS: PART 02'는 7월 10일 발매된다. 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 총 6곡이 수록되며, 연준은 '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'와 'Long Way Long Ride'의 작사에 참여했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr