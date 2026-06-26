그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 상반된 매력을 담은 새 비주얼을 선보였다.
연준은 26일 팀 공식 SNS를 통해 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블즈: 파트 02)의 'THEME 1' 콘셉트 포토와 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 퍼포먼스를 키워드로, 움직임과 자연스러운 분위기에 초점을 맞췄다.
공개된 사진에는 편안한 표정과 강렬한 눈빛을 오가는 연준의 모습이 담겼다. 영상은 스트레칭과 걷기 등 일상적인 움직임을 중심으로 구성됐다. 연준은 오는 7월 9일 릴리스 파티를 열고 타이틀곡 'Ice Cream' 무대를 처음 공개한다. 행사는 온라인 라이브 스트리밍으로 진행되며, 일본과 미국에서는 라이브 뷰잉도 함께 마련된다.
한편 'NO LABELS: PART 02'는 7월 10일 발매된다. 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 총 6곡이 수록되며, 연준은 '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'와 'Long Way Long Ride'의 작사에 참여했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
연준은 26일 팀 공식 SNS를 통해 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블즈: 파트 02)의 'THEME 1' 콘셉트 포토와 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 퍼포먼스를 키워드로, 움직임과 자연스러운 분위기에 초점을 맞췄다.
공개된 사진에는 편안한 표정과 강렬한 눈빛을 오가는 연준의 모습이 담겼다. 영상은 스트레칭과 걷기 등 일상적인 움직임을 중심으로 구성됐다. 연준은 오는 7월 9일 릴리스 파티를 열고 타이틀곡 'Ice Cream' 무대를 처음 공개한다. 행사는 온라인 라이브 스트리밍으로 진행되며, 일본과 미국에서는 라이브 뷰잉도 함께 마련된다.
한편 'NO LABELS: PART 02'는 7월 10일 발매된다. 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 총 6곡이 수록되며, 연준은 '조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)'와 'Long Way Long Ride'의 작사에 참여했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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