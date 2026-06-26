배우 신도현이 에이치솔리드와 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다./사진=박원 'All Of My Life' 뮤직비디오 캡처

배우 신도현이 에이치솔리드와 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다./사진제공=에이치솔리드

배우 신도현이 에이치솔리드와 전속계약을 체결하고 새 출발에 나선다.에이치솔리드는 26일 "매력적인 비주얼과 안정적인 연기력을 겸비한 배우 신도현과 소중한 인연을 맺게 되어 기쁘다"며 "신도현이 가진 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전속계약 소식을 알렸다.신도현은 드라마 '스위치 - 세상을 바꿔라', '땐뽀걸즈', '더 뱅커', '하자 있는 인간들', '슬기로운 의사생활' 등에 출연하며 장르를 넘나드는 연기를 선보였다. 이어 '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '취하는 로맨스'에서는 섬세한 감정 연기로 존재감을 남겼고, '악연'에서도 강렬한 캐릭터를 소화했다. 활동 무대도 국내를 넘어 글로벌로 넓혔다. 넷플릭스 시리즈 '더 리크루트' 시즌2에 합류하며 할리우드 작품에 처음 출연, 필모그래피를 확장했다.신도현은 지난 4월 VAST엔터테인먼트와 전속계약을 마무리한 뒤 새 둥지를 찾았다. VAST엔터테인먼트는 현빈과 그의 연기 스승인 강건택 대표가 함께 설립한 배우 매니지먼트사로, 현빈을 비롯해 유해진, 장근석, 황우슬혜, 류혜영 등이 소속돼 있다. 신도현은 2017년 박원의 'All Of My Life' 뮤직비디오에 출연하며 얼굴을 알리기도 했다.신도현이 새롭게 합류한 에이치솔리드에는 허남준, 채수하 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr