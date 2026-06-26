그룹 방탄소년단 멤버 지민이 새로운 헤어를 선보이고 있다. / 사진=지민 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 지민(30)이 다시 비주얼 변신에 나섰다.지민은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지민이 욕실로 보이는 공간에서 캐주얼한 룩을 착용한 채 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 금발의 머리를 보여왔던 지민은 이날 보랏빛의 헤어를 선보여 눈길을 끌었다.한편 지민이 속한 방탄소년단은 지난 12일과 13일 양일간 부산아시아드 주 경기장에서 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'(방탄소년단 월드 투어 '아리랑')로 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr