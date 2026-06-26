그룹 피원하모니의 2026 아시아 스테이지 'BE UNIQUE' 포스터. / 사진제공=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 아시아 팬들과 만난다.피원하모니는 오는 7월 18일 타이베이를 시작으로 8월 1일 마카오, 8월 22일 방콕에서 '2026 P1Harmony ASIA STAGE 'BE UNIQUE''(2026 피원하모니 아시아 스테이지 '비 유니크')를 개최한다.앞서 피원하모니는 7월 11일과 12일 서울 팬미팅 개최를 예고했다. 이번 공연을 통해 서울에 이어 아시아 여러 도시의 팬들과 만난다.이번 아시아 스테이지는 피원하모니의 올해 아시아 공연 일정으로, 타이베이와 마카오, 방콕에서 순차적으로 진행된다.한편 공연에 대한 세부 내용과 지역별 관람 정보는 추후 FNC엔터테인먼트 공식 홈페이지와 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr