현영이 연수입 80억 사업 지분을 판 이유를 밝혔다./사진=텐아시아DB

현영이 연수입 80억 사업 지분을 판 이유를 밝혔다./사진='유정 그리고 주정' 영상 캡처.

현영이 송도로 이사 가며 사업을 포기했다고 밝혔다.지난 25일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에서는 '매출 80억 CEO 현영의 뼈 때리는 조언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 현영은 '80억 CEO'라는 타이틀에 대해 "3년 합해서 80억이다. 남은 건 얼마 없다"고 말했다. 이어 현영은 "의류사업도 홈쇼핑에 브랜드 론칭해서 크게 한번 했었다. 그때는 1년 단일 브랜드 매출로 80억이 넘었다. 그때 3개의 브랜드를 다뤘다"고 밝혔다.현영은 "근데 이거는 5대5 공동투자였다. 제 이름으로 '허밍'을 냈다. 그때 50, 60대 분들이 허밍 경량패딩을 다 입고 다녔다. 그해 매출로 80억을 찍었다"고 설명했다.그러나 현영은 송도로 이사를 하면서 사업 지분을 팔았다고 밝혔다. 그는 "애들 학교 때문에 송도로 옮기면서 동선이 너무 멀어졌다. 몸이 멀어지니까 나도 미안해서 대표님이 갖든 내가 갖든 둘 중에 한 명이 몰아주면서 운영하는 게 맞는 거 같더라. 대표님이 자기가 하고 싶다고 해서 내 지분을 팔고 송도로 왔다"고 말했다.지분은 얼마나 받았냐고 묻자 현영은 "투자금 대비해서 지분을 정리하고 왔다. 나는 전공이 환경학과다. 화학 쪽이다. 화장품 제조 코드가 있는 과 줄업생"이라며 "실험하고 새로운 제형을 만들어내는 거에 희열을 느낀다. 회사 정리하기 전에 화장품 브랜드를 너무 해야겠다 해서 화장품 브랜드 개발하는 팀을 들여서 개발을 반년간 하고 있었다. 남자 대표님이 여자 화장품을 잘 모르지 않나. '이거는 현영 씨 알아서 하시라'고 하더라. 내가 개발하던 반년의 시간이 아까워서 갖고 왔고, 5년 전에 송도로 오면서 법인을 따로 차렸다"고 밝혔다.80억 매출 비결을 묻자 현영은 "나 사기도 많이 당했다. 세상은 정말 위험하다"며 "내 시간 투자하고, 내가 땀 흘리지 않으며 버는 돈은 없다"고 강조했다.그러면서 "죽도록 노력해야 하고, 눈이 캄캄해질 정도로 공부해야 한다. 그러지 않고서는 수입이 되는 건 없다. 한 우물만 죽도록 파야한다"며 "어떤 사람과 함께할 생각을 하지 마라. 혼자 직접 해야 된다"고 덧붙였다.현영은 2012년 4세 연상의 금융계 종사자와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현영은 현재 인천 송도에 거주 중이며, 자녀들은 모두 유치원부터 고등학교까지 모두 수료 시 1인당 수업료만 약 6억원이 드는 국제학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr