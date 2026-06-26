키스오브라이프 나띠, 더마코스메틱 브랜드 새 앰배서더 발탁…"진정성 있는 에너지"

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 나띠가 글로벌 더마코스메틱 브랜드 더마펌의 새로운 브랜드 앰배서더로 발탁됐다. 이번 화보에서 나띠는 특유의 건강한 에너지와 세련된 분위기를 드러내며 색다른 매력을 선보였다. 음악 활동과 아시아 팬미팅 투어를 병행하며 글로벌 행보를 이어가고 있는 나띠의 활약에도 관심이 쏠린다.공개된 사진 속 나띠는 특유의 건강한 매력과 세련된 분위기를 보여준다. 무대 위 카리스마와는 또 다른 부드러운 매력으로 시선을 끈다.나띠는 평소 강렬한 퍼포먼스와 폭발적인 에너지, 활기 넘치는 무대로 사랑받아왔다. 브랜드 측은 무대 위 강렬한 존재감을 보여주는 나띠의 폭발적인 에너지와 퍼포먼스, 실력과 결과로 자신을 증명해온 진정성이 브랜드가 지향하는 건강한 분위기와도 부합한다고 설명했다.나띠를 앰배서더로 선정한 이유에 대해 도영준 더마펌 대표는 "나띠는 즉각적이고 진정성 있는 에너지를 가진 아티스트"라며 "브랜드가 추구하는 빠르고 확실한 효능의 가치를 가장 자연스럽게 구현할 수 있는 모델이라고 판단했다"고 밝혔다.나띠는 현재 키스오브라이프 아시아 팬미팅 투어를 진행 중이다. 서울을 시작으로 방콕과 타이베이를 거쳐 도쿄에서 팬들과 만나고 있으며, 다양한 글로벌 활동을 이어가고 있다.키스오브라이프는 지난 4월 발매한 신곡 'Who is she'로도 활약을 펼쳤다. 국내외 주요 음원 차트 상위권을 점령한 것은 물론, 음악방송 2관왕의 영예를 안았다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr