걸스스데이 혜리가 블랙핑크 지수, 배우 겸 모델 정호연과 함께한 첫 우정 여행을 공개했다./사진제공=혜리 SNS

걸스스데이 혜리가 블랙핑크 지수, 배우 겸 모델 정호연과 함께한 첫 우정 여행을 공개했다./사진제공=혜리 SNS

걸스스데이 혜리가 블랙핑크 지수, 배우 겸 모델 정호연과 함께한 첫 우정 여행을 공개했다./사진제공=혜리 SNS

걸스스데이 혜리가 블랙핑크 지수, 배우 겸 모델 정호연과 함께한 첫 우정 여행을 공개했다./사진제공=혜리 SNS

걸스스데이 혜리가 블랙핑크 지수, 배우 겸 모델 정호연과 함께한 첫 우정 여행을 공개했다.혜리는 지난 25일 자신의 SNS에 "완벽했던 우리의 첫 여행"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 혜리와 정호연은 1994년 6월생, 지수는 1995년 1월생이지만 빠른년생으로 세 사람은 동갑내기 친구로 알려졌다.사진에는 혜리와 지수, 정호연이 자연 속에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 세 사람은 함께 산을 오르며 인증 사진을 남겼고, 숙소에서는 자쿠지와 욕조에서 나란히 포즈를 취하며 편안한 시간을 보냈다. 화장기 없는 자연스러운 모습에서도 변함없는 미모를 자랑해 시선을 모았다.이번 여행은 지난 23일 생일을 맞은 정호연을 축하하기 위해 마련된 것으로 알려졌다. 정호연은 왕관과 리본을 착용한 채 컵케이크를 들고 환한 미소를 짓는 모습으로 훈훈한 분위기를 더했다. 평소 연예계 대표 절친으로 알려진 혜리와 지수, 정호연은 이번 여행을 통해 돈독한 우정을 다시 한번 보여줬다.혜리는 7월 13일 오후 10시 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'으로 시청자들과 만난다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재(혜리 분)가 재회하며 펼치는 로맨틱 코미디다.또한 혜리는 서울을 시작으로 마카오, 호찌민, 홍콩, 타이베이 등 아시아 주요 도시에서 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr