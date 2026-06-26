가수 다영이 가슴에도 메이크업을 했다./SNS

가수 다영이 가슴에도 메이크업을 했다./SNS

가수 다영이 가슴에도 메이크업을 했다./SNS

가수 다영이 무대에 오르기 전 백스테이지 모습을 공개했다.다영은 자신의 SNS를 통해 공연 준비 과정이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 다영은 오렌지 컬러 톱과 데님 핫팬츠를 매치한 과감한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 메이크업을 받는 순간을 자연스럽게 담아낸 모습은 무대 위 화려함과는 또 다른 생생한 매력을 뽐냈다.특히 쇄골과 어깨 라인을 따라 더해진 글리터 메이크업이 건강미 넘치는 피부와 어우러지며 시원한 분위기를 완성했다. 블론드 웨이브 헤어와 스모키 메이크업은 강렬한 카리스마를 배가했고, 환하게 웃는 사진에서는 무대 전 긴장감 대신 여유로운 미소를 드러내 반전 매력을 선사했다.또 다른 사진에서는 스태프들이 의상을 정리하고 메이크업을 마무리하는 모습까지 공개돼 공연을 위해 완벽한 무대를 준비하는 프로페셔널한 현장 분위기를 엿보게 했다.한편 다영은 솔로 데뷔를 위해 12kg을 감량했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr