가수 다영이 무대에 오르기 전 백스테이지 모습을 공개했다.
다영은 자신의 SNS를 통해 공연 준비 과정이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.
공개된 사진 속 다영은 오렌지 컬러 톱과 데님 핫팬츠를 매치한 과감한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 메이크업을 받는 순간을 자연스럽게 담아낸 모습은 무대 위 화려함과는 또 다른 생생한 매력을 뽐냈다. 특히 쇄골과 어깨 라인을 따라 더해진 글리터 메이크업이 건강미 넘치는 피부와 어우러지며 시원한 분위기를 완성했다. 블론드 웨이브 헤어와 스모키 메이크업은 강렬한 카리스마를 배가했고, 환하게 웃는 사진에서는 무대 전 긴장감 대신 여유로운 미소를 드러내 반전 매력을 선사했다.
또 다른 사진에서는 스태프들이 의상을 정리하고 메이크업을 마무리하는 모습까지 공개돼 공연을 위해 완벽한 무대를 준비하는 프로페셔널한 현장 분위기를 엿보게 했다.
한편 다영은 솔로 데뷔를 위해 12kg을 감량했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
다영은 자신의 SNS를 통해 공연 준비 과정이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.
공개된 사진 속 다영은 오렌지 컬러 톱과 데님 핫팬츠를 매치한 과감한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 메이크업을 받는 순간을 자연스럽게 담아낸 모습은 무대 위 화려함과는 또 다른 생생한 매력을 뽐냈다. 특히 쇄골과 어깨 라인을 따라 더해진 글리터 메이크업이 건강미 넘치는 피부와 어우러지며 시원한 분위기를 완성했다. 블론드 웨이브 헤어와 스모키 메이크업은 강렬한 카리스마를 배가했고, 환하게 웃는 사진에서는 무대 전 긴장감 대신 여유로운 미소를 드러내 반전 매력을 선사했다.
또 다른 사진에서는 스태프들이 의상을 정리하고 메이크업을 마무리하는 모습까지 공개돼 공연을 위해 완벽한 무대를 준비하는 프로페셔널한 현장 분위기를 엿보게 했다.
한편 다영은 솔로 데뷔를 위해 12kg을 감량했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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