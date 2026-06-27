사진=유튜브 '옆집부부 서현철 정재은'

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방송인 남희석이 연예인 DNA 폭발한 둘째 딸을 자랑했다.25일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 '서울 와이프 킹받게 하는 충청도식 밀당 화법 (feat. 남희석, 이경민 부부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 남희석과 치과의사 이경민 부부는 서현철, 정재은 부부와 함께 결혼 생활과 자녀 이야기, 부부만의 현실적인 일상을 허심탄회하게 나눴다.남희석 아내 이경민은 나이가 들수록 달라지는 부부 관계에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 그는 "주변 사람들을 많이 만나지 않냐. 그런데 남편들은 나이가 들면 사회생활이 줄어들면서 집에만 있으려고 하더라"고 운을 뗐다.이어 "여자들은 아이를 어느 정도 키우고 나면 친구들과 여행도 다니고 싶은데, 그때 남편들이 젖은 낙엽처럼 달라붙는다고 하더라"며 "그래서 남편에게도 대인관계를 꾸준히 잘 만들어 두라고 이야기한다"고 말해 공감을 자아냈다. 그러면서 "은퇴 후 사람도 안 만나고 집에만 있으면 삼시 세끼를 다 챙겨줘야 하지 않냐. 그러니까 나이 들어서도 친구들과 계속 잘 지내야 한다"고 현실적인 조언을 덧붙였다.남희석 역시 아내의 말에 공감하며 "'전국노래자랑'을 하면서 오히려 부부 사이가 더 좋아진 것 같다"고 털어놨다. 그는 "일주일에 두 번 지방 촬영을 간다. 며칠씩 떨어져 지내다 보니 오히려 사이가 더 좋아졌다"고 말했다. 이에 정재은은 "부부마다 다르다. 어떤 부부는 떨어져 있어야 더 잘 지내고, 또 어떤 부부는 함께 있어야 더 좋다"고 거들었다.자연스럽게 자녀 이야기도 이어졌다. '몸치' 이야기가 나오자 남희석은 둘째 딸 하령의 춤 영상을 공개했다. 영상 속 하령 양은 걸그룹 뉴진스의 'Hype Boy' 안무를 자연스럽게 소화하며 수준급 춤 실력을 뽐냈다.이를 본 서현철은 "아빠 닮은 춤 실력이냐"고 감탄했고, 이경민은 "아빠 닮았겠죠"라고 담담하게 답했다. 남희석은 "제가 젊을 때 뮤지컬도 했다"고 흐뭇한 미소를 지었고, 서현철은 "춤은 몸에 DNA가 없으면 저렇게 안 된다"고 감탄했다.한편 남희석은 아내 이경민은 방송 출연 제안을 거의 모두 고사해 왔다고 밝혔다. 그는 "아내가 '여보, 당신만 유명하게 살아. 나랑 애들은 편하게 살게'라고 하더라. 그래서 게스트 출연도 거의 안 하는데, 정재은 때문에 나온 것"이라고 전했다. 이에 이경민은 "언니도 좋아하고 형부도 좋아해서 이번에는 나오게 됐다"고 밝혀 훈훈한 분위기를 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr