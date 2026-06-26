사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

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'옥탑방의 문제아들' 천만 감독 타이틀을 얻은 장항준이 뜻밖의 고민을 털어놓으며 솔직한 속내를 고백했다.26일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 가수 윤종신과 영화감독 장항준이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.이날 장항준은 자신을 "한국이 낳은 세계적인 거장 김은희 작가의 남편 장항준"이라고 소개해 시작부터 웃음을 안겼다. 출연진이 "톤이 달라졌다", "자리가 사람을 만든다"고 놀리자, 윤종신은 "박찬욱 코스프레를 하고 있다"고 거들며 분위기를 띄웠다.이에 장항준은 "너무 기대하니까 요즘엔 그게 부담스럽다"고 털어놨다. 송은이는 "다른 것보다 웃음에 대한 기대가 너무 크다"고 공감했고, 김숙은 "이제는 김은희 작가 남편이 아니라 천만 감독으로 돌아왔다. 얼굴이 훨씬 폈다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.최근 영화 '왕과 사는 남자'로 1689만 관객을 동원하며 '천만 감독' 타이틀을 거머쥔 장항준은 예상 밖의 부담감을 솔직하게 고백했다.장항준은 "거장이고 아니고를 떠나서 이렇게까지 되는 건 내가 바란 삶은 아니었다. 적당히 해야 하는데 너무 불편하다"고 말했다.이어 "처음에는 정말 신났다. 그런데 시간이 지나면서 무서워지기 시작했다"며 "인터넷에서 내 과거가 계속 파묘되고, 내가 했던 일들이 과장된 선행으로 포장되더라. 이렇게까지 엄청난 사람이 될 줄은 생각도 못 했다"고 털어놨다.그러면서 "솔직히 지금 돌이켜 보면 한 500만 관객 정도였을 때가 가장 즐거웠던 것 같다"고 덧붙여 의외의 속마음을 전했다.장항준의 달라진 일상도 공개됐다. 오랫동안 '김은희 작가 카드'를 사용하는 모습으로 화제를 모았던 그는 "김은희 작가 수입을 넘어선 지는 이미 좀 됐다"고 자신 있게 말했다.이어 "이제는 오히려 제 카드를 아내에게 준다"고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다. 그러면서도 "장모님 명품백 선물을 사 드리려고 백화점에 갔는데, 가격을 보고 깜짝 놀라서 그냥 나왔다. 우리 부부는 그런 거 안 사봐서"라고 밝혔다.소속사 매출 1위라는 장항준은 "광고를 3개 정도 찍었다. 아내 김은희가 원래 광고 촬영 거절하는데, 내가 '은행은 크다'고 설득했다"면서 "이렇게 광고 많이 찍은 거 나가도 되냐. 돈 빌려달라고 할까봐"라고 걱정해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr