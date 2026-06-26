손빈아가 노사연과의 악연을 밝혔다./사진=텐아시아DB

손빈아가 노사연과의 악연을 밝혔다./사진제공=TV조선

손빈아가 노사연과에게 유일하게 하트를 받지 못한 사연을 밝혔다.26일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '금타는 금요일'에는 가요계 대모 노사연이 골든 스타로 함께한다.이날 선(善) 손빈아는 노사연과의 뜻밖의 악연을 공개한다. '미스터트롯1'에서 통편집된 아픔을 고백했던 손빈아가 당시 마스터석에 있던 심사 위원들 가운데 유일하게 노사연에게만 하트를 받지 못했다고 밝힌다. 이를 들은 노사연은 "빈아만 나를 본체만체 하더라"라며 "앙금이 남아 있었냐"고 능청스럽게 받아친다.손빈아가 선곡한 노래는 노사연의 '왜냐고 묻지 말아요'다. 그는 "오늘은 기필코 노사연 선배님의 하트를 받아 가겠다"며 설욕을 다짐한다.현재 단독 1위를 달리고 있는 춘길은 노사연이 가장 아끼는 노래로 꼽은 '이 마음 다시 여기에'를 선곡해 굳히기에 나선다. 춘길의 무대를 본 출연진은 "심쿵했다", "남자가 들어도 설렌다"라며 뜨거운 반응을 쏟아냈다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr