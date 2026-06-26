더보이즈 현재가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈 멤버 현재가 월드컵 축구 국가대표 경기를 함께 보고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 18일부터 24일까지 '월드컵 축구 국가대표 경기를 함께 보고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 현재가 차지했다. 현재는 ENA 새 예능 '아이돌 파견근무'에서 '파견즈' 멤버로 합류해 다양한 기업에 출근, 실제 직장인들의 업무를 대신 수행한다. 현재는 사회초년생 같은 풋풋함과 성장 매력을 앞세워 낯선 직장 환경에 적응해 나가는 모습을 보여줄 예정이다.2위는 같은 그룹의 주연이 올랐다. 주연은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "힘..!!!"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진들 속에는 주연이 캐주얼한 룩과 함께 약지 손가락에 반지를 인증해 눈길을 끌었다.3위는 그룹 아스트로 멤버이자 배우인 차은우가 꼽혔다. 차은우는 지난해 7월 입대해 현재 군악대에서 복무 중이다. 전역일은 오는 2027년 1월 예정이다. 차은우는 군 입대 전 영화 '원더풀스'를 촬영했다. 작품은 지난 5월 공개됐다. 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 장르다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '여름 바다 함께 만끽하러 가고 싶은 여자 가수는?', '여름 바다 함께 만끽하러 가고 싶은 남자 가수는?', '여름 바다 함께 만끽하러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '여름 바다 함께 만끽하러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr