류이서가 전진과 시댁 어르신 묘소를 찾았다. / 사진=류이서 유튜브 영상 캡처

류이서가 전진과 시댁 어르신 묘소를 찾았다. / 사진=류이서 유튜브 영상 캡처

류이서가 전진과 함께 시댁 어르신의 묘소를 찾았다가 눈물을 흘렸다.지난 25일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에서는 오랜만에 시아버님 묘지 앞에서 류이서가 눈물 쏟은 이유 (그리고 전진)'이라는 영상이 공개됐다.류이서는 남편 전진과 함께 시아버지, 시할머니의 묘소를 찾았다. 두 사람은 할머니를 위해 진분홍빛 작약 조화와 아버지를 위해 하늘빛 수국 조화를 샀다.전진은 "오랜만에 할머니와 아버지 보러와서 기분도 좋은데, 시간이 빨리 지나가는구나 느낀다"라며 묘한 감정을 이야기했다. 전진은 아버지 성대모사를 하다가 말을 끝까지 잇지 못했다. 류이서는 "눈물 날 뻔했구나"라며 전진의 마음을 알아차렸다.류이서는 수목장 나무 앞에서 울컥하더니 결국 눈물을 훔쳤다. 전진은 "뭐냐. 왜 그러냐. 왜 우냐. 갑자기 왜 우냐"며 놀랐다. 류이서는 "사랑하는 아들 충재(전진 본명)가 행복할 수 있도록 제가 옆에서 잘하겠다"며 눈물을 닦았다. 전진은 "우리 할머니와 아빠가 너무 좋아하겠다"며 기뻐했다. 그러면서 "할머니, 아버지, 우리 이사와 웃으면서 행복하게 잘 잘 살겠다. 더 노력하겠다"고 다짐했다.류이서는 "오빠 지금 담배 안 피워서 너무 좋아하시겠다"고 이야기했다. 전진은 "할머니는 엄청 좋아할 거다. 아빠는 놀랄 거다. '야, 네가 담배를 끊었다고? 아빠도 천국에서 끊었어, 인마' 그럴 거다"면서 아버지를 따라해 웃음을 안겼다. 전진은 "또 오겠다. 평안하시길"이라고 기원했다.전진과 류이서는 2020년 결혼했다. 부부는 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 받고 있다.전진의 아버지는 가수이자 색소포니스트 찰리박(본명 박영철)으로, 2023년 11월 세상을 떠났다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr