안정환이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

사진 제공=틱톡(TikTok) 영상 캡처

‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’가 남아공전을 집중 조명했다.지난 25일 라이브로 방송된 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’(이하 ‘티키타카쇼’) 10회에서는 김남일, 김영광, 양상국, 이현이, 정유미, 넉살, 조나단, 장지현과 2026 북중미 월드컵 조별리그를 총결산했다.이날 오전 대한민국은 월드컵 조별리그 3차전에서 남아프리카공화국에 0대1로 충격패를 당하며 조 3위를 기록, 남아 있는 다른 조들의 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정되게 됐다. 정유미는 “쇠망치로 머리를 맞은 느낌”이라는 남아공전 한 줄 평을 밝혔고, 김영광은 “홍명보 나가”를 외쳤다. 또, 결과를 기다리는 3일 내에 빠른 무언가가 이루어져야 한다는 작심 발언으로 이목을 집중시켰다.손흥민의 남아공전 선발 제외를 두고 출연진들의 날선 평가도 이어졌다. 특히 양상국이 손흥민을 교체 투입한 결정에 의문을 제기하자 김영광은 “전문 용어로 ‘명장병’이라고 한다”며 거침없는 의견을 쏟아냈다. 안정환 역시 “선택에 대해서는 감독이 책임을 져야 한다”라며 일침을 가했다. 홍명보 감독은 연봉 20억원대로 알려졌지만 남아공전에 충격패를 하며 논란의 중심에 섰다.이현이는 “아프리카팀들은 ‘흐름을 탈 수 있으니, 신나게 하면 안 된다’는 이야기를 들었는데 남아공이 전반부터 너무 신났더라”라며 “왜 처음부터 상대 팀 기를 눌러 놓고 시작하지 않았을까”라는 아쉬움을 보였다. 이에 장지현은 손흥민의 부재로 전방 압박이 제대로 이뤄지지 않으면서 남아공이 자신감을 얻은 것이라고 분석했다. 딘딘 역시 “너무 신나 있으니까 노란 유니폼이 브라질로 보였다”며 자조 섞인 반응을 보였다.남아공전 주요 타임라인을 보며 출연자들의 토크가 계속된 가운데 이현이는 전반에 대해 “경기 자체가 월드컵 무대 같지 않고 평가전 같았다”며 답답했던 경기력을 꼬집었다. 김남일도 “휴고 브로스 감독님의 덫에 걸렸다는 느낌이었다”며 경기 내내 상대 전술에 완전히 말린 경기였다고 설명했다.후반 교체 카드 역시 도마 위에 올랐다. 0대1로 뒤진 상황에서 수비수 김민재 대신 박진섭이 투입되자 양상국은 쓰리백 운영에 의문을 제기했다. 이에 안정환은 “중요한 건 포메이션이 아니라 왜 경기 중 전술 변화를 주지 않았느냐는 것”이라고 날카로운 지적을 이어갔다.방송 말미에는 출연자들이 ‘티키타카쇼’와 함께한 조별리그 총결산 소감과 대한민국의 32강 진출을 기원하는 응원의 메시지를 보냈다. 그중 김남일이 “경우의 수를 따져 봐야겠지만 한 마디만 하겠다. 명보야 잘하자”라고 남겼다. 김영광 역시 “저도 한 마디 하겠다. 홍명보 나가”라고 끝까지 소신을 굽히지 않았다.다양한 축구 토크로 풍성하게 채워지는 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 ‘티키티키 타카타카 토크토크쇼’는 매주 월, 목 저녁 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 ‘안정환19’에서 공개된다. 오는 29일에는 ‘군대스리가’를 주제로 해병대 출신 곽범, 김동현, 아모띠와 육군 출신 이용주, 이선민, 송하빈의 대환장 토크 배틀이 펼쳐진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr