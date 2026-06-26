홍진경 / 사진 = 홍진경 SNS

모델 겸 방송인 홍진경이 파격적인 삐삐 비주얼로 남다른 예능 정신을 뽐냈다.26일 홍진경은 자신의 SNS에 "장우영 그만 까불어"라는 글과 함께 여러 영상과 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 할리우드 영화 '말괄량이 삐삐' 속 삐삐와 똑 닮은 분장을 한 홍진경의 모습이 담겼다. 그는 주황색 양갈래 가발과 파격적인 주근깨 메이크업으로 높은 외모 싱크로율을 자랑해 웃음을 안겼다.특히, 그의 살신성인 예능 정신이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 영상에서 그는 그룹 2PM 멤버 장우영과 한 치의 양보 없는 술래잡기를 펼치면서 현실 남매 케미를 자아냈다. 또한 그는 더운 날씨 속에도 삐삐 콘셉트를 고수하고자 긴 스타킹과 원피스를 입고 햇살이 내리쬐는 운동장을 활보했다.해당 사진을 본 팬들은 "악플 신경 쓰지 말고 행복했으면 좋겠다", "무슨 분야에서도 항상 최선을 다하는 모습 멋지다" 등 찬사를 보냈다.앞서, 홍진경은 지난 18일 자신의 유튜브 채널에서 악플에 대한 솔직한 심경을 고백한 바 있다. 당시 그는 백생예술대상 시상식 때 장신구를 착용하지 않았다는 이유로 악플 테러를 당했다며 "요즘 왜 이렇게 악플이 달리지 모르겠다. 내가 딱히 잘못한 것도 없는데 그런 욕을 먹으면 되게 우울해진다"고 토로했다. 이어 그는 "(방송을) 조금만 더 하다가 은퇴하겠다"며 "그때는 하고 싶은 말 다 하고 살 것"이라고 밝혔다.한편, 홍진경이 출연하는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌5 - 더 게임 오브 데스' 5회는 오는 27일 공개될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr