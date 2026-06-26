이지현이 바쁜 워킹맘의 일상을 공유했다. / 사진=이지현 SNS

이지현이 흰머리로 인한 스트레스를 고백했다. / 사진=이지현 SNS

그룹 주얼리 출신 이지현이 근황을 공유했다.26일 이지현은 자신의 SNS에 "촬영가는 길 아주 잠깐 쬔 햇살 좋네요. 잠시의 여유"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.사진 속 이지현은 카페 야외 테라스에 앉아 은은한 미소를 짓고 있다. 이지현은 회색 톤의 블라우스와 블랙 롱스커트를 입었다. 특히 갈색의 긴 웨이브 헤어 스타일링이 눈길을 끈다.이지현은 앞서 SNS를 통해 새치 염색에 대한 스트레스를 털어놓기도 했다. 그는 "사람들이 제 흰머리만 보는 거 같아요(자격지심)"이라고 말하며 염색하는 모습을 보여줬다.이지현은 "오늘 하루 파이팅"이라고 글을 마무리하며 다시 일터로 복귀했다. 그는 최근 미용 기술 자격증을 취득하며 미용실을 개업했다. 미용실과 촬영장을 오가며 바쁜 워킹맘의 일상을 보여주고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr