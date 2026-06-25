이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장 장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장 장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

가수 장윤정이 직원들을 위해 마련한 복지를 공개했다.25일 '장공장장윤정' 채널에는 '최초공개. 장윤정 기획사 회식 및 복지 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장윤정은 "오늘 약간 직원들 복지 차원에서 압구정에 왔다"라며 "압구정에 온다고 해서 이렇게 입었다"라면서 착장도 소개했다.장윤정은 베이지색 셔츠에 회색 슬랙스로 미니멀하면서 단정한 룩을 선보여 눈길을 끌었다. 그가 직원들과 함께 방문한 곳은 '흑백 요리사' 윤남노 셰프의 식당이었다.이어 "저는 오마카세라는 말을 좋아한다. 저희가 좀 특이하게 음식이 나간다. 맛있게 즐겨달라"며 윤남노 셰프는 정성스럽게 음식을 준비했다.직원들과 한자리에 모인 장윤정은 회사 운영에 대한 생각도 솔직하게 꺼내놨다. 그는 "제가 회사를 차린 지 7개월이 됐다. 여러분들과 반년 정도 됐다"며 "오늘 좋은 음식 먹으면서 앞으로의 미래에 대해 이야기해보자"고 말했다.또 "회사 복지 차원에서 맛있는 걸 사드리는 자리인 만큼 오늘은 마음껏 즐겨달라"고 전해 현장의 분위기를 훈훈하게 물들였다.그는 "비싸고 좋은 음식을 자주 먹을 수는 없지만, 오늘 같은 날은 분위기를 산다고 생각하면 된다"며 미소를 감추지 않았다.식사를 마친 뒤에 장윤정은 "저랑 일하는 분들이 행복했으면 하는 마음에 주기적으로 좋은 식사를 함께할 것"이라며 "제가 건강 관리를 하다 보니 비타민 섭취가 중요하지 않냐. 비타민D 주사도 맞혀주겠다"라고 말했다.이후 장윤정은 직원들과 함께 병원을 찾았고, 비타민D 주사를 맞았다. 또한 장윤정은 "앞으로 계속 관리해 드릴게요"라며 회사 복지를 약속해 훈훈함을 자아냈다.한편 장윤정은 지난해 자신이 유튜브 채널을 통 연예 기획사 설립 소식을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 "준비한 지 꽤 됐는데 얘기를 언제 해야 하지 고민을 좀 했다. 내가 키우고 싶은 후배들을 해보고 싶었다"며 새로운 도전에 나선 이유를 밝혀 많은 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr