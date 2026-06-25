전 국가대표 축구선수 박지성이 홍명보호를 작심 비판했다. / 사진=유튜브 채널 'JTBC Sports' 영상 캡처

전 국가대표 축구선수 박지성이 대한민국 축구대표팀의 남아공전 경기력을 두고 강도 높은 비판을 쏟아냈다.25일 한국은 25일 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 치른 남아공과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 0대 1로 패했다.박지성은 경기 직후 유튜브 채널 'JTBC Sports'의 북중미 월드컵 리뷰 콘텐츠 '빼박 숙려캠프'에 출연해 한국 대표팀의 경기력에 아쉬움을 드러내며 작심 비판을 쏟아냈다.특히 박지성은 선수들의 승리 의지 부족을 강하게 지적했다. 그는 "이기려면 골을 넣겠다는 의지를 갖고 선수들이 함께 침투해야 하는데 그런 모습이 보이지 않았다"며 "팀으로서 골을 만들어내겠다는 의지가 보이지 않았던 경기"라고 혹평했다.홍명보호의 단조로운 공격 전술도 문제로 꼽았다. 박지성은 "조별리그 3경기가 모두 똑같았다"며 "수비에 중심을 두고 공격하겠다는 것인데 문전까지 어떻게 갈 것인지, 문전 앞에서는 어떻게 할 것인지에 대한 전략이 전혀 보이지 않았다"고 지적했다.한편 대한민국 축구대표팀은 이날 경기에서 패하면서 1승 2패(승점 3)로 조 3위에 머물게 됐다. 이로써 자력으로 32강에 오르는 데는 실패했지만, 각 조 3위 팀 간 성적을 비교해 상위 팀에게 주어지는 32강 진출 가능성은 아직 남아있는 상황이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr