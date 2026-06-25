하지원 / 사진 = 26학번 지원이요 공식 SNS

배우 하지원(48)이 음악방송 출연 비하인드 사진을 대방출했다.24일 '26학번 지원이요' 공식 SNS에는 "드디어 왔다. 한 달간 화제의 중심이었던 하지원 음중 <홈런> 비하인드 풀버전"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다. 공개된 사진에는 화이트 홀터넥 톱과 로우라이즈 데님을 매치한 무대 의상을 입은 하지원의 음악 방송 출연 인증샷이 담겼다.이날 그는 MBC '쇼! 음악중심' 대기실 벽에 기댄 채 자신의 응원 슬로건을 들고 환한 미소를 지었다. 사진 속 하지원은 평소의 수수한 메이크업 대신 화려한 아이돌 비주얼로 파격 변신했다. 특히, 그는 나이가 믿기지 않는 미모를 자랑했다. 하지원은 과감한 커팅의 무대 의상에도 굴욕없는 탄탄한 몸매와 날렵한 턱선으로 현역 아이돌 못지 않은 포스를 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "진짜 예쁘다", "그녀의 시간을 거꾸로 흐른다" 등 현역 아이돌과 견줘도 손색없는 그의 미모에 찬사를 보냈다.한편, 하지원은 지난 3월 JTBC 웹예능 '26학번 지원이요'를 통해 새내기로 변신한 근황을 전한 바 있다. 그는 해당 웹 예능의 조회수 공약을 지키고자 영화 '역전에 산다' OST에 사용된 가수 싸이의 '홈런' 리메이크곡으로 무대에 올랐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr