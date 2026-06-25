손예진 / 사진 = 손예진 SNS

배우 손예진(44)이 주름기 하나 없는 동안 비주얼을 자랑했다.25일 손예진은 자신의 SNS에 "어머나 사진 무슨 일이죠"라는 글과 함께 여러 장의 기사 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 글로벌 쥬얼리 브랜드 행사에 참석한 손예진의 모습이 담겼다. 이날 그는 벨벳 재질의 블랙 오프숄더 드레스와 헤어 번 스타일을 매치해 특유의 우아한 분위기를 자아냈다.특히, 그의 수려한 미모가 눈길을 끌었다. 사진 속 손예진은 수수한 메이크업에도 불구하고 또렷한 이목구비와 주름기 하나 없는 하얀 피부를 자랑해 놀라움을 안겼다. 해당 사진을 접한 팬들은 "공주님 행차하신다", "여신이다 진짜" 등 나이가 믿기지 않는 그의 미모에 감탄을 표했다.한편, 손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr