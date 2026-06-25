가수 브라이언이 과거 사생 팬으로 인해 고통받았던 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

가수 브라이언이 사생 팬에게 위협을 받았던 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '돌비공포라디오' 영상 캡처

그룹 플라이투더스카이 멤버 브라이언이 과거 사생팬에게 당한 충격적인 피해를 고백했다.25일 유튜브 채널 '돌비공포라디오'에는 '무서운 이야기 실화, 브라이언 레전드 공포 실화 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 브라이언은 귀신보다 더 무서웠던 '사람'에 대한 이야기를 털어놨다.브라이언은 "처음에는 저에게 잘해주다가 어느 순간 안티로 돌변한 팬이 있었다"고 밝혔다. 그는 가장 상처가 됐던 순간으로 2년 전 외할머니가 세상을 떠났을 당시를 떠올렸다. 브라이언은 SNS에 부고 소식을 전하며 기도를 부탁했지만, 해당 팬은 "할머니가 너 때문에 죽었다. 너도 같이 죽어라"라는 악성 댓글을 남겼다고. 그는 "사람 상태가 어느 정도로 안 좋으면 그런 글까지 올릴 수 있을까 싶었다"며 당시 느꼈던 참담한 심경을 전했다.사생팬의 기행은 여기서 끝나지 않았다. 브라이언은 자신이 운영하는 체육관으로 발신인 불명의 젖은 박스가 배달됐던 일화도 공개했다. 박스 안에는 축축하게 젖은 샤워 가운과 함께 "사랑한다"는 말로 시작해 "세상에서 없어졌으면 좋겠다. 죽어라"는 내용으로 끝나는 손 편지가 들어 있었다고 해 충격을 안겼다.주거지 칩입을 당할 뻔한 일도 있었다. 브라이언은 늦은 밤 누군가 계속해서 초인종을 눌러 확인해 보니 한 여성이 카메라에 눈을 가까이 댄 채 자신을 찾는 듯한 행동을 반복하고 있었다고 밝혔다. 그는 "너무 무서워 경찰에 신고했다. 혹시라도 집 안으로 들어올까 봐 프라이팬을 들고 현관문 앞에 서 있었다"며 당시 상황을 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr